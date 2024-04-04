Ahmet Kenan Türker, Malazgirt Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

DEM Parti'den Malazgirt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kenan Türker, mazbatasını aldı.
Beraberindeki partililerle Malazgirt Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na giden Türker'in mazbatası, görevliler tarafından verildi.
Türker, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.
Öte yandan Muş İl Genel Meclis üyeliğini kazanan Kadriye Daşkıran ve Yakup Yalçınkaya ile Malazgirt Belediye Meclis Üyeliğini kazanan Yakup Turanlı, Suzan Akural, Burhan Eren, Avesta Alkan, Ercan Özdemir ve Emir Yurdakul'da mazbatalarını aldı.???????
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