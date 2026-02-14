Ahmet Özbek'in Kuşlara Yardımı - Son Dakika
Ahmet Özbek'in Kuşlara Yardımı

Ahmet Özbek\'in Kuşlara Yardımı
14.02.2026 11:59
Bayburt'ta Ahmet Özbek, kışın 10 ton hububat bırakarak kuşları besliyor. 10 yıldır bu geleneği sürdürüyor.

Bayburt'ta yaşayan Ahmet Özbek, yazın 50 dönümlük arazisinden hasat ettiği hububatın tamamını, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve yabani hayvanlar için doğaya bırakıyor.

Nalbur dükkanı sahibi Ahmet Özbek, 10 yıldır merkeze bağlı Çayırözü köyünde aile büyüklerinden kalan tarlalarda buğday ve arpa gibi çeşitli ürünler yetiştiriyor.

66 yaşındaki Özbek, yazın hasat edip ambarda beklettiği hububatı, kışın evinin etrafına, ardından da Çoruh Nehri'nin çevresindeki belli noktalara bırakıyor.

Özbek'in kış boyu doğaya bıraktığı yaklaşık 10 ton yem, güvercin sürülerinin yanı sıra farklı kuş türlerini de bölgeye çekiyor.

Güne kuşları besleyerek başlıyor

Ahmet Özbek, AA muhabirine, 10 yıl önce anne ve babasından kalan 50 dönümlük tarlaya yaban hayvanlarına yedirmek niyetiyle hububat ekmeye başladığını söyledi.

Her yıl ortalama 10 ton ürün aldığını belirten bir çocuk babası Özbek, "Ürünleri hasadın ardından önce köydeki ambarda depoluyorum, daha sonra Bayburt merkezde yaşadığım evin altında yaptırdığım ambara dolduruyorum. Sabah kalktığım zaman hayvanların geldiğini görüyorum ve onları yediriyorum." dedi.

Özbek, hasadın tamamını kuşlara harcadığını ifade ederek "Yaklaşık 10 yıldır bu işi sürdürüyorum, severek yapıyorum. Memleketimizde kış çetin geçtiği için hayvanları düşünerek bu görevi devam ettirmeye çalışıyorum. İnşallah ölene kadar bu işi devam ettireceğim. Hem kendi hayrımıza hem de ana babamız ve akrabalarımızın hayrına bu işi devam ettireceğim." diye konuştu.

Özellikle yoğun kar olduğu günlerde evinin çevresindeki kuşların sabah erken saatlerde geldiğini anlatan Özbek, hayvanları beslemenin kendisine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

Özbek, kışın sabah ilk işinin kuşları beslemek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yani sabah kalktım kahvaltı yapayım, keyfime bakayım diye düşünmüyorum. Önce hayvanları yedireceğim. Hayvanlar yedikten sonra zaten gidiyorlar. Kışın aralıkta geliyorlar evimin çevresine, yaz gelince nisanda birden kayboluyorlar. Araziye de çıkıyorum. Soğukta hayvanları yedirdiğim zaman çok mutlu oluyorum. Özellikle bu kış günlerinde her Müslümanın yapacağı bir görev olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahmet Özbek'in Kuşlara Yardımı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ahmet Özbek'in Kuşlara Yardımı
