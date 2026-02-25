Ahmet Özer'den Devlet Bahçeli'ye Teşekkür: "Yasal Düzenleme Gerektirmeyen Adımlar Bir An Evvel Atılmalı"

(İSTANBUL) - Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, dünkü, "İki Ahmet'in makamlarına oturması sağlanmalıdır" şeklindeki sözleri nedeniyle teşekkür ederek, "Biliyoruz ki bu sözlerin muhatabı iktidardır. Gelinen noktada komisyonda ortaklaşılan ve özellikle yasal düzenleme bile gerektirmeyen bu adımların bir an evvel atılması barışın toplumsallaşması ve demokratikleşme yolunda kamuoyunun en büyük beklentisidir" görüşünü dile getirdi.

"Kent Uzlaşısı" davasında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" iddiasıyla yargılanan, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 377 gün Silivri'de cezaevinde yatmış ve tahliye kararıyla özgürlüğüne kavuşmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, henüz görevine iade edilmeyen Ahmet Özer ve benzeri durumdaki Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili, dünkü grup toplantısında, "Kayyum meselesi herhangi bir kaygı veya çekinceye kapılmadan demokrasi sınırları dahilinde tekrar değerlendirilmeli, iki Ahmet'in makamlarına oturması da sağlanmalıdır" demişti."

Ahmet Özer, sosyal medya hesabından, Bahçeli'ye, bu sözleri nedeniyle teşekkür etti. Özer, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli barış sürecini başlatan siyasi zemini oluşturmuş ve tamama ermesinin önemini büyük bir tutarlılıkla vurgulamaktadır. Bu bağlamda birçok kez kayyım uygulamasına son verilmesi talebini 'Ahmetler görevlerine dönsün' diyerek de ısrarla yinelemektedir. Sayın Bahçeli'nin kayyım garabeti ile halk iradesinin gasbının ortadan kalkmasına ilişkin çağrıları değerlidir. Bu çağrıları için kendisine Esenyurt halkı adına teşekkürlerimi sunuyor, barış sürecinde bu adımların demokratikleşme açısından çok kıymetli olacağını tekrar belirtmek istiyorum."

Kayyım meselesinin son bulmasını, sadece bir kişinin meselesi olarak değil, ilkesel olarak demokrasinin vazgeçilmezi olan halk iradesinin tecellisi olarak okumak gerekir. Ayrıca Sayın Bahçeli, 23 Ocak tarihinde düzmece ve içi boş bir dosya üzerinden kayyım telaşı ile tarafıma verilen haksız cezanın 'evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini' ve 'maşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi olmadığını' da açıkça dile getirmiştir. Bu hakkı teslim eden tespit, çağrı ve öneriler hukuk güvenliği açısından son derece kıymetlidir. Biliyoruz ki bu sözlerin muhatabı iktidardır. Gelinen noktada komisyonda ortaklaşılan ve özellikle yasal düzenleme bile gerektirmeyen bu adımların bir an evvel atılması barışın toplumsallaşması ve demokratikleşme yolunda kamuoyunun en büyük beklentisidir."