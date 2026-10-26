Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği - Son Dakika
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Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

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Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
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Aşk-ı Memnu’da Bülent’i canlandırdığında 11 yaşında olan Batuhan Karacakaya, yıllar içinde dört kez Survivor’da yarıştı. Oyunculuğa ara veren Karacakaya, şimdilerde mimarlık yapıyor ve babasının şirketinde çalışıyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakteriyle tanınan Batuhan Karacakaya, oyunculuğa ara vererek eğitimini aldığı mimarlık mesleğine yöneldi. Karacakaya, babası Birol Karacakaya’nın mimarlık şirketinde çalışıyor.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

DİZİYE 11 YAŞINDA BAŞLADI

2008’de ekrana gelen dizide Bülent’i canlandırmaya başladığında 11 yaşında olan Karacakaya, Aşk-ı Memnu’nun 2010’daki finalinde 13 yaşındaydı. Küçük yaşta oyunculuğa başlayan Karacakaya, dizinin ardından farklı yapımlarda rol aldı ve Survivor yarışmalarıyla da izleyici karşısına çıktı. Karacakaya,  Survivor'ın 2021, 2022, 2024 ve 2025 sezonlarında yarıştı.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği

MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI

Karacakaya, 2020’de İngilizce Mimarlık bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa ara verdikten sonra mesleğine yönelen oyuncu, aile şirketinde çalışmalarını sürdürüyor.

Batuhan KaracakayaAşkı MemnuMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği - Son Dakika
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