Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı - Son Dakika
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Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

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Trump\'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
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Trump\'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın mitingde Nicki Minaj'ın kalçasını övmesinin ardından ortaya çıkan yeni bir fotoğraf dikkat çekti. Ünlü rapçi kürsüde konuşurken arkasında bekleyen Trump'ın bakışlarını Minaj'a çevirdiği görüldü. Trump'ın daha önce "O kalçayı gözden kaçırmak zor" sözlerini kullanması, fotoğrafın farklı yorumlanmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Michigan'da düzenlenen mitingde rapçi Nicki Minaj'ın kalçası hakkında yaptığı yorumun ardından yeni bir görüntü dikkat çekti. Minaj kürsüde konuşurken arkasında bekleyen Trump'ın bakışlarını ünlü rapçiye çevirdiği anlar, daha önce söylediği sözleri yeniden gündeme taşıdı.

ÖNCE KALÇASI HAKKINDA KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Michigan eyaletinin Port Huron kentinde düzenlenen mitingde Nicki Minaj ile bir araya geldi.

25 Ekim'de gerçekleştirilen etkinlikte Trump, konuşması sırasında ünlü rapçinin fiziksel görünümüne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Minaj'ı işaret eden Trump, "Muhteşem bir kalçaya baktım. Nicki Minaj, değil mi? O kalçayı gözden kaçırmak zor." dedi.

Salondaki kalabalığın tezahüratlarıyla karşılanan sözlerinin ardından Trump, "Umarım Nicki alınmamıştır ama Nicki'yi seviyoruz. Uzun zamandır bizimle." ifadelerini kullandı.

BU KEZ BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın açıklamalarının ardından mitingden yeni bir fotoğraf gündeme geldi.

Görüntüde Nicki Minaj kürsüde konuşurken Trump'ın hemen arkasında ayakta beklediği ve bakışlarını rapçiye çevirdiği görülüyor.

Trump'ın kısa süre önce Minaj'ın kalçasını öven sözleriyle birlikte değerlendirilen fotoğraf, mitingin dikkat çeken anlarından biri oldu. Ancak tek bir kareden Trump'ın tam olarak nereye baktığını kesin biçimde belirlemek mümkün değil.

NICKI MINAJ'DAN TRUMP'A DESTEK

Mitingde kürsüye çıkan Nicki Minaj, Trump'a desteğini yineleyerek kalabalığa seslendi.

Ünlü rapçi, Cumhuriyetçi adaylar için oy çağrısında bulunurken Trump'ı yeniden aday olması halinde de destekleyeceğini söyledi.

Siyasi mesajların verildiği mitingde Trump'ın Minaj'ın fiziksel görünümüne ilişkin sözleri öne çıkarken, sonradan dikkat çeken fotoğraf da bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

Donald TrumpNicki MinajABD BaşkanıDünyaSeçimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nurettin Şimşek Nurettin Şimşek:
    adam sapik oğlu sapik.bunlara değil devlet köpek teslim edilmez.Haydut ABD bunların eliyle yıkılacak inşaallah 0 0 Yanıtla
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