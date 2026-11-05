Ahmet Özer, Van'da YENİ Parti ve DEM Parti il başkanlıklarını ziyaret etti - Son Dakika
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Ahmet Özer, Van'da YENİ Parti ve DEM Parti il başkanlıklarını ziyaret etti

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Ahmet Özer, Van\'da YENİ Parti ve DEM Parti il başkanlıklarını ziyaret etti
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Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van'da YENİ Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek yeni atanan İl Başkanı Ömer Doğan ve yönetimini tebrik etti. Özer, ardından DEM Parti Van İl Başkanlığına geçerek yeni seçilen İl Eş Başkanlarını kutladı.

(ANKARA) - Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, YENİ Parti Van İl Başkanlığını ve DEM Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti.

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün YENİ Parti Van İl Başkanlığını ziyaret ederek, yeni atanan İl Başkanı Ömer Doğan ve il yönetimini tebrik ettik. Başta Van'ımız olmak üzere ülkemizin güncel sorunları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ardından YENİ Parti İl Başkanı ve yönetimi ile birlikte DEM Parti Van İl Başkanlığına geçerek, yeni seçilen İl Eş Başkanlarını kutladık ve görevlerinde başarılar diledik."

Kaynak: ANKA
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