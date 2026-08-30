Ahmet Özkan Kumruya Sahip Çıktı - Son Dakika
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Ahmet Özkan Kumruya Sahip Çıktı

Ahmet Özkan Kumruya Sahip Çıktı
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Şarkışla'da Ahmet Özkan, penceresinde yuva yapan kumruyu besleyip destek sağlıyor.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde Ahmet Özkan (25), evinin penceresinin önüne yuva yapan kumruya sahip çıktı. 2 yumurta bırakan kumruyu besleyen ve yuvasını elyafla doldurup destekleyen Özkan, "Hepsi bize Allah'ın bir emaneti. Elimizden geldiği kadar sahip çıkmak, yardım etmek gerekiyor" dedi.

Şarkışla ilçesinde yaşayan yeni evli Ahmet Özkan'ın evinin penceresine kumru yuva yaptı. Özkan, kuşun daha rahat edebilmesi için kendi imkanlarıyla yuvaya destek hazırladı. İlk etapta yuvada bir yumurta gören Özkan, ertesi sabah yaptığı kontrolde yumurta sayısının ikiye yükseldiğini gördü. Kumruyu rahatsız etmemeye özen gösteren Özkan, her gün beslenmesine de destek olmaya başladı. Ahmet Özkan, "Akşam saatlerinde burada bir çıtırtı duydum. Ondan sonra baktığımda kuşun yuva yaptığını fark ettim. Daha sonra ben de yardımcı olmak amaçlı yuvayı kendi imkanlarımla destekledim. Kuş gittiğinde bir tane yumurta vardı. Kuş tekrar geldi. Sabah baktığımda da iki yumurta olmuştu, yuvayı da beğenmiş" dedi.

'KENDİSİ BİZDEN ÇEKİNMİYOR'

Kumruya düzenli olarak yiyecek verdiğini belirten Özkan, "Biraz evden yemek artıklarından, bulgur falan verdim. Onları da yemiş. Çarşıdan da kuş yemi alacağım. Yuva rahat olsun diye biraz yumuşattım. Zaten otlarını da kendisi getirmiş. Bir de erkeği var yanında. O da sürekli ot getiriyor. Ara ara baktım. Fazla rahatsız etmek istemiyorum. Şu anda kuş gördüğünüz üzere burada. Röportaj anında da geldi. Kendisi bizden çekinmiyor, alıştı herhalde. Hepsi bize Allah'ın bir emaneti. Elimizden geldiği kadar sahip çıkmak, yardım etmek gerekiyor" diye konuştu.

Özkan, kumrunun yavrularını çıkarıp büyütünceye kadar göz kulak olup beslemeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ahmet Özkan Kumruya Sahip Çıktı - Son Dakika

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