Ahmet Saymadi, haber verilmeden Silivri 2 Nolu Cezaevi'ne sevk edildiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Saymadi, ailesine ve avukatlarına bilgi verilmeden Metris Cezaevi'nden Silivri 2 Nolu Cezaevi'ne gönderildiğini sosyal medyadan duyurdu. Uyuşturucu tacirleriyle aynı koğuşta kaldığını söyleyen Saymadi, bu hukuksuzluğun bir an önce sona ermesini istedi.
(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi PM üyesi Ahmet Saymadi, ailesi ve avukatlarına haber verilmeden Metris Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne sevk edildiğini duyurdu.
Ahmet Saymadi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün sabah aileme ve avukatlarıma bilgi verilmeden Metris Cezaevinden Silivri 2 Nolu Cezaevine sevk edildim. Haksız, hukuksuz tutukluluğum yetmezmiş gibi, uyuşturucu tacirleriyle aynı koğuşta tutuluyorum. Dilerim bu hukuksuzluk bir an önce son bulur. Yeni Mektup-İletişim Adresim: Marmara 2 Nolu L Tipi K.C.İ.K. E-11 SİLİVRİ-İSTANBUL" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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