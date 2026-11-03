Ahmet Zorlu, Levent'teki camide kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ahmet Zorlu, Levent'teki camide kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Zorlu, Levent\'teki camide kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Zorlu’nun cenazesi yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu’daki aile kabristanına defnedilecek. Zorlu’nun isteğiyle törene çelenk gönderilmemesi, isteyenlerin bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunması rica edildi.

(ANKARA) - İstanbul'da dün hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu'nun cenazesi yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Zorlu Holding'den yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu'nun, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünün yaşandığı" belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"1953 yılında Babadağ'da temelleri atılan Zorlu Grubu'nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi grupları arasına taşıyan ve uluslararası ölçekte büyümesine öncülük eden Ahmet Zorlu, yaşamı boyunca ülkesine değer katmak için çalıştı. Gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sundu; eğitim ve kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla toplumsal yaşama değer kattı.

Ahmet Zorlu'nun 'Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem' sözleriyle ortaya koyduğu anlayış; ülkesine ve insanına duyduğu inanç, çalışmaya ve üretmeye verdiği değerle birlikte Zorlu Grubu'na bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olarak yaşamaya devam edecek. Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız.

Cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Aile Kabristanı'na defnedilecektir.

Merhumun isteği doğrultusunda, cenaze törenine çiçekli çelenk gönderilmemesini; arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica ederiz."

Kaynak: ANKA
Barbaros Hayreddin PaşaZincirlikuyuGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon kanallarından radikal karar Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı Hayat karartan tokat kamerada 6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada
Enflasyon rakamları açıklandı Enflasyon rakamları açıklandı
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu Kasım ayı kira artış oranı belli oldu
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
12:28
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Korece teşekkürü damga vurdu
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu
12:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı
12:07
Bahçeli’den dünyaya yeni ittifak çağrısı Merkezinde Kudüs var
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var
11:56
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
11:18
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 12:48:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ahmet Zorlu, Levent'teki camide kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android