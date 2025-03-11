Ahşap Makaraya Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ahşap makaraya sıkışan yaramaz kediyi itfaiye kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'de ahşap makaraya sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sadece yangın ve doğal afetlerde değil, dilsiz dostların yardımına koşmada da hassasiyet gösteriyor. Son olarak Kocasinan ilçesi, Turgut Reis Mahallesi'nde bir kedinin ahşap makaraya sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Titiz ve dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, kediyi zarar görmeden sıkıştığı yerden kurtardı. Kontrolleri yapılan yaramaz kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine duyarlı müdahaleleri için teşekkür etti.

Büyükşehir İtfaiyesi, ihtiyaç duyulan her noktada hızlı ve etkin şekilde müdahalede bulunarak, canlıların güvenliğini sağlamaya devam ediyor.