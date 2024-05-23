Ahşap mimarisi ile ünlü Yanıklı Köyü Yaylasının muhteşem bahar manzarası - Son Dakika
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Ahşap mimarisi ile ünlü Yanıklı Köyü Yaylasının muhteşem bahar manzarası

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Artvin'in Karçal Dağları eteklerinde yer alan Yanıklı Köyü Yaylası, ahşap mimarisi ve muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor. Baharın gelmesiyle doğa yeşerirken, karla kaplı zirveler ve ahşap evler havadan görüntülendi. Yaylada çığ ve rüzgar riski taşımayan tek yamaca inşa edilen 170 ahşap ev yıllara meydan okurken, köy sakinleri yaz aylarında yaylaya göç etmeye hazırlanıyor. Dron pilotu Mert Yılmaz, yaylanın muhteşem manzarasını havadan görüntüledi.

23.05.2024 11:05
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Ahşap mimarisi ile ünlü Yanıklı Köyü Yaylasının muhteşem bahar manzarası

ARTVİN - Ahşap mimarisi ile ünlü Karçal Dağları eteklerinde yer alan Yanıklı Köyü Yaylası ahşap mimarisi ve muhteşem manzarasıyla böyle görüntülendi.

Artvin merkeze bağlı 2 bin 100 rakımlı Yanıklı Köyü Yaylası farklı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Bahar ayının gelmesiyle yaylardaki karların erimesiyle doğa yeşerirken, karla kaplı 3 bin 500 rakımlı Karçal Dağları zirveleri ile ahşap mimarisiyle dikkat çeken yayla evleri havadan tek karede görüntülendi.

Arazi sorunu bulunan yaylada çığ ve rüzgar riski taşımayan tek yamaca inşa edilen ahşap ve tek katlı 170 ahşap ev yıllara meydan okurken, köy sakinleri yaz aylarında büyükbaş hayvanları ile yaylaya göç etmeye hazırlanıyor.

Dron pilotu Mert Yılmaz ise karlı zirveler ve yeşeren doğanın oluşturduğu muhteşem manzarayı yayla sakinlerinden önce yaylaya çıkarak havadan görüntüledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ahşap mimarisi ile ünlü Yanıklı Köyü Yaylasının muhteşem bahar manzarası - Son Dakika

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