İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin Ahvaz kentinde yaşanan hava kirliliğinden kaynaklı nedenlerle 700 civarında kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Meysem Muazi, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Muazi, hava kirliliğinin artmasıyla son 24 saatte 700 civarında kişinin kalp ve solunum rahatsızlıkları nedeniyle üniversiteye bağlı hastanelere başvurduğunu söyledi.
Tedbir almaları konusunda kent halkına uyarıda bulunan Muazi, "İnsanlardan, hava kirliliği olan günlerde evlerinden çıkmamalarını, solunum yolları sorunu olanların ilaçlarını zamanında almalarını ve açık havada bulunmaktan kaçınmalarını istiyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Ahvaz'da Hava Kirliliği 700 Kişiyi Hastanelik Etti - Son Dakika
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