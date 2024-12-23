AIDS Konferansı Düzenlendi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencilerine AIDS hastalığı konulu konferans verildi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat İşletme Fakültesi Eşrefoğlu Konferans Salonu'nda "Hastalıklarla mücadelenin en etkin yolu hastalıklardan korunmaktır" "AIDS'ten de korunabiliriz" temalı konferans düzenlendi.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Akbal, dünya AIDS günü dolayısıyla söz konusu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak, bir takım kara bilgileri, yanlış anlamaları ortadan kaldırmak ve toplumsal olarak dayanışmayı güçlendirmek için konferansta bir araya geldiklerini söyledi.

Daha sonra konferansa konuşmacı olarak katılan Beyşehir Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şeyma Çiftçi, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Kılınç sunumlarını yaparak öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.