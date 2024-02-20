Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 Bin Sözleşmeli Personel Alacak - Son Dakika
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 Bin Sözleşmeli Personel Alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 Bin Sözleşmeli Personel Alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak. Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında 'www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm' veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

20.02.2024 00:39  Güncelleme: 00:46
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

Kaynak: AA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 Bin Sözleşmeli Personel Alacak - Son Dakika

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