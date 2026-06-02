Aile Eğitimi Programı Tamamlandı

02.06.2026 18:45
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği eğitim programını 30 kursiyer tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Çubuk Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Modüler Aile Eğitimi Programı'nı tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Çubuk Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, 9 hafta süren eğitim programının başarıyla tamamlandığını belirtti.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır da aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yaparak, programın aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi açısından değerli olduğunu ifade etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise programın, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasının önemine dikkati çekti.

Kursiyerlerden Nazlı Çalık ve Sibel Durmuş da eğitim sayesinde kendisini daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından programı başarıyla tamamlayan 30 kursiyere katılım belgeleri protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak: AA

