Aile Haftası'nda Vali Aksoy'dan Mesaj - Son Dakika
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Aile Haftası'nda Vali Aksoy'dan Mesaj

Vali Aksoy, aile yapısının önemini vurgulayarak dev projeleri duyurdu. Aile Yılı'nın kutlanması gerektiğini belirtti.

14.05.2025 12:04
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Aile Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, ailenin, geçmişten bugüne ülkenin ve milletin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olduğunu belirtti.

Sağlam ve sağlıklı bir aile yapısı ile huzurlu bireylerin güçlü bir toplumun anahtarı olduğunu kaydeden Aksoy, şunları bildirdi:

"Bugün, aile yapısını korumak ve güçlendirmek toplumun da refahı için en önemli sorumluluklardandır. 12'nci Kalkınma Planında, 'Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı bir biçimde sürdürülmesini teminen aile kurumunun güçlendirilmesi' temel amaç olarak belirlenmiştir. 2024 yılı mayıs ayında açıklanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve 2024-2028 Eylem Planı ile küresel riskler ve demografik dönüşüm, sosyal refah, aile odaklı sosyal hizmetler, dijitalleşme, çevre ve afetler olmak üzere 5 ana tema çerçevesinde stratejik hedefler belirlenmiştir."

Aksoy, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması ve mevcut riskler karşısında ailenin topyekun desteklenmesi amacıyla önemli projeler hayata geçirileceği kaydetti.

"Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ailenin temel yaşam becerilerini arttırmaya yönelik ebeveynlik becerileri, iletişim becerileri, değerlerin edinilmesinde ailenin rolü alanlarında 1790 kişinin "Aile Eğitim Programları"ndan yararlandırıldığını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"1099 kişiye evlilik öncesi eğitimi verilmiş, 238 kişiye aile danışmanlığı ve 279 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimleri verilmiştir. Bu özel yılda aile değerlerimizi hatırlayarak ve pekiştirerek daha huzurlu ve mutlu bir toplum için hep birlikte adım atmayı diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Eskişehirlilerin Aile Haftası'nı ve Aile Yılı'nı kutluyor, aileleriyle birlikte yaşam boyu sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Haftası'nda Vali Aksoy'dan Mesaj - Son Dakika

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