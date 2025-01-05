Aile Hekimleri Üçüncü Eylemde - Son Dakika
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Aile Hekimleri Üçüncü Eylemde

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Aile sağlığı çalışanları, yeni yönetmeliğe karşı 6-10 Ocak'ta iş bırakacak, talepleri duyulsun istiyor.

05.01.2025 17:57
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(İZMİR) – Aile sağlığı merkezi (ASM) hekimleri, hemşire ve ebeleri, 1 Kasım'da yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği düzenlemelerin geri çekilmesi için üçüncü kez eylem yapacak. 6-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek iş bırakma eylemine ilişkin konuşan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Bizim bu isyanımıza, serzeşimize, bu çözüm talebimize bakanlığın bir yanıt vermemiş olması, bizimle bir istişare edip bir çözüm yolu bulmaya yanaşmaması eylemlerimizin devam etmesinin sebebidir" dedi.

Aile sağlığı merkezi (ASM) hekimleri, hemşire ve ebelerinin 'Eziyet Yönetmeliği' olarak adlandırdığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı tepkiler devam ederken aile hekimleri çalışanları üçüncü kez iş bırakma eylemi yapacak. 1 Kasım'da yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin getirdiği düzenlemelerin geri çekilmesi için sağlık çalışanları gösterirken 2024 yılı Kasım ayında üç, Aralık ayında ise beş gün iş bırakma eylemi yapmıştı.

Talepleri kabul görmeyen aile hekimleri çalışanları 6 ila 10 Ocak tarihlerinde bir kez daha iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. 8 Ocak Çarşamba tüm sağlık kurumlarında iş bırakılarak eylemlere destek verilecek. Eylemlere ilişkin yetkililere seslenen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN ) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, şunları kaydetti:

"Çalışma şartlarını daha da zorlaştıracak maddeler var"

"1 Kasım'da yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğiyle hem aile hekimlerinin hem aile hekiminde çalışan ebe hemşire arkadaşlarımızın hem vatandaşın mağduriyet yaşayabileceği maddeler olduğunu yönetmelik daha taslak halindeyken anlatmaya çalıştık. Kamuoyu bizi anladı, vatandaş bizi anladı, hastalarımız bizi anladı. Ama ne yazık ki bakanlık bizi anlayamadı. Bu işi asıl yapan aile hekimleri, ebeleri, hemşireleri, hemşireleri olarak yaptığımız işi biliyoruz. Biz istiyoruz ki aile hekimliğinde yönetmelik getirildiğinde bizlere danışılarak yapılsın. Bu yeni çıkan yönetmelikte de ne yazık ki çok net bizleri sıkıntıya sokacak, meslektaşlarımızın meslek onuruna dokunacak, çalışma şartlarını zorlaştıracak, mali ve özlük haklarını azaltacak maddeler var. Belki hastaneye bile ulaşmakta zorluk çeken vatandaşımızın aile hekimine ulaşmasında zorluklar yaşayacağı maddeler var. Bazı ilaçlara ulaşmasında sıkıntı yaşayacağı maddeler var. Şu anda vatandaşın ulaşabildiği ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti alabileceği en temel yerlerden biri, aile hekimlikleri. Kriz anlarında pandemi gibi dönemlerde ulaşabildikleri kendi mahallelerindeki aile hekimleri veya hemşireleri oluyor."

"Aile hekimliğinden nitelikli sağlık hizmeti almakta zorlanacak"

"Bu şartların sağlanması için taleplerimiz çok net. Can güvenliğimiz olan, sağlıkta şiddetin önlendiği bir ortamda sağlık hizmeti verebilmek istiyoruz. Bir hastaya 1-2 dakika değil 10-15 dakika zaman ayırabilmek istiyoruz. O hastaya nitelikli sağlık hizmeti verebilmek istiyoruz. Bu yeni yönetmelik ne yazık ki taleplerimizi karşılamadığı gibi sıkıntılarımızı arttıracak maddeler içermektedir. Bizim isyanımıza, serzenişimize, çözüm talebimize bakanlığın yanıt vermemiş olması, bizimle istişare edip çözüm yolu bulmaya yanaşmaması eylemlerimizin devam etmesinin sebebidir. Beş gün aile sağlığı merkezleri kapalı olacak ama eğer yönetmelikte geri adım atılmazsa vatandaşımız da aile hekimliğine ulaşmakta, aile hekimliğinden nitelikli sağlık hizmeti almakta zorlanacak. Bu işi asıl yapan hekimler, ebeler, hemşireler olarak bu eylemlerimizin de temel sebepleri bunlardır."

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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