Aile Hekimliği Sistemi Tıkanma Yaşıyor - Son Dakika
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Aile Hekimliği Sistemi Tıkanma Yaşıyor

10.06.2026 14:21
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Ankara Tabip Odası, aile hekimliği sisteminin acil yeniden yapılandırılmasını talep etti.

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, aile hekimliği sisteminin son yıllarda giderek artan hasta yoğunluğu, sağlık hizmetiyle doğrudan ilişkili olmayan bürokratik ve angarya nitelikli görevler, yetersiz fiziksel altyapı ve finansman sorunları nedeniyle ciddi bir tıkanma yaşadığını belirterek, "Aile hekimliğinin piyasa odaklı uygulamalar yerine kamusal sağlık hizmeti anlayışı temelinde yeniden yapılandırılması, hem sağlık çalışanlarının haklarının korunması hem de toplumun sağlık hakkının güvence altına alınması açısından yaşamsal önemdedir" açıklamasını yaptı.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, aile hekimlerinin çalışma koşullarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile hekimliği sistemi, son yıllarda giderek artan hasta yoğunluğu, sağlık hizmetiyle doğrudan ilişkili olmayan bürokratik ve angarya nitelikli görevler, yetersiz fiziksel altyapı ve finansman sorunları nedeniyle ciddi bir tıkanma yaşamaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel amacı olan koruyucu sağlık hizmetleri, artan iş yükü ve performans baskısı altında geri plana itilmekte; aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, toplum sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalar için yeterli zaman ve kaynak bulamamaktadır."

"İDARİ VE BÜROKRATİK YÜKLER KALDIRILMALI"

Mevcut koşullar, hem sağlık emekçilerinin çalışma yaşamını olumsuz etkilemekte hem de yurttaşların nitelikli, erişilebilir ve sürekliliği olan sağlık hizmetine ulaşmasını güçleştirmektedir. Tıbbi hizmet dışındaki idari ve bürokratik yüklerin kaldırılması, aile hekimliği ekiplerinin güçlendirilmesi ve Aile Sağlığı Merkezlerinin kamusal sorumluluk anlayışıyla devlet tarafından planlanıp finanse edilmesi acil bir gerekliliktir. Ayrıca, halkın koruyucu, önleyici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinden nitelikli biçimde yararlanabilmesi için sayıları on binleri bulan işsiz sağlık meslek mensupları kadrolu, iş ve gelir güvenceli şekilde Aile Sağlığı Merkezlerinde istihdam edilmelidir. Bu adım, hem sağlık hizmetlerinin kapsamını ve niteliğini artıracak hem de birinci basamağın ekip anlayışıyla güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

"PİYASA ODAKLI DEĞİL KAMUSAL SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞI İLE YAPILANDIRILMALI"

Bunun yanı sıra, ücretlendirmenin emekliliğe yansıyan tek kalem ödeme şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Performansa ve memnuniyete dayalı parçabaşı ödeme uygulamaları, sağlık çalışanları açısından gelir belirsizliğine ve psikolojik yıpranmaya yol açmakta, sağlık hizmeti sunumunu zorlaştırmaktadır. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, ancak güçlü bir birinci basamak sağlık sistemiyle mümkündür. Aile hekimliğinin piyasa odaklı uygulamalar yerine kamusal sağlık hizmeti anlayışı temelinde yeniden yapılandırılması, hem sağlık çalışanlarının haklarının korunması hem de toplumun sağlık hakkının güvence altına alınması açısından yaşamsal önemdedir."

Kaynak: ANKA

Ankara Tabip Odası, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimliği Sistemi Tıkanma Yaşıyor - Son Dakika

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