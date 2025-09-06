Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik
06.09.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile hekimleri için yeni puanlama sistemi ve sözleşme şartları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AİLE HEKİMLERİ İÇİN "70 PUAN" ŞARTI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme ve ödeme esaslarında değişikliğe gidildi. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin yenilenebilmesi için yönetmeliğe eklenen puanlama sistemi kapsamında Bakanlıkça belirlenen puan tablosu üzerinden en az 70 puan alma şartı aranacak.

Vatandaş memnuniyeti ve akılcı ilaç kullanımı kriterleriyle birlikte, gebe ve bebek izlem oranı gibi göstergeleri içeren yeni puanlama tablosu üzerinden tavan ücrete yansıyacak teşvik oranları yeniden düzenlendi. Aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının görevine devam etmesinde sakınca görülmesi halinde, görevden uzaklaştırma süresi bir defaya mahsus olmak üzere 2 ay daha uzatılabilecek.

Aile hekimlerine yapılacak ödemelerde, son bir yıl içinde aile hekiminden hiç hizmet almayan nüfus grupları için katsayının yarısının esas alınması ve entegre sağlık hizmeti verilen birimlerde ödemelerin buna göre düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu
15 yıl sonra Dünya Kupası’na katılan ülkede bayram ilan edildi 15 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan ülkede bayram ilan edildi
ABD’nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı ABD'nin 2019 yılında Kuzey Kore topraklarına asker çıkardığı ortaya çıktı
Galatasaray’dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle Galatasaray'dan Barış Alper krizini kökten çözecek hamle
Bulgaristan’da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye’ye verecekler Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler
Kore Gazisi Emekli Albay Naif Timur son yolculuğuna uğurlandı Kore Gazisi Emekli Albay Naif Timur son yolculuğuna uğurlandı

16:32
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı
16:12
Servetine servet katacak TFF’den Montella’ya zam
Servetine servet katacak! TFF'den Montella'ya zam
15:40
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur
15:11
333’ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
333'ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
14:32
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı
13:21
Çifte zafer, çifte mutluluk Millilerimiz parkede tarih yazdı
Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2025 16:53:12. #7.11#
SON DAKİKA: Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.