Aile, Kizi İçin Adalet İstiyor - Son Dakika
Aile, Kizi İçin Adalet İstiyor

Aile, Kizi İçin Adalet İstiyor
13.04.2026 22:30
Kastamonu'da 15 yaşındaki kızını kaybeden aile, basın açıklaması yaparak adalet talep etti.

Kastamonu'da 15 yaşındaki kızını geçen yıl trafik kazasında kaybeden aile basın açıklaması yaptı.

Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde ailenin çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda vatandaş, kazanın gerçekleştiği Ankara Caddesi ile eski Ankara yolu kesişim noktasına kadar yürüdü.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı'nın annesi Esin Terzi Pehlivanlı, kazanın nasıl meydana geldiğini canlandırdı.

Baba Alp Pehlivanlı ise yaptığı basın açıklamasında, kızının dikkatsiz ve hızlı bir otomobil sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Raporlarda kızının kusurlu bulunduğunu anlatan Pehlivanlı, "Bizler adalet istiyoruz. Henüz dava açamadık. Bugün 235 gün oldu. Biz bir keşif istiyoruz. Bu vakanın olduğundan beri burada bir keşif yapılmadı. Kroki yanlış olduğu için ölçümlerde yanlış." dedi.

Anne Esin Terzi Pehlivanlı da defalarca görüntüleri izlediğini ve kaza yerinde ölçümler yaptığını söyledi.

Ailenin avukatları ise dosyada teknik eksiklikler bulunduğunu ifade ederek soruşturmanın devam ettiğini ve keşif talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 21 Ağustos 2025 de yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya, N.V. idaresindeki otomobil çarpmış, Pehlivanlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan N.V. ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile, Kizi İçin Adalet İstiyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
SON DAKİKA: Aile, Kizi İçin Adalet İstiyor - Son Dakika
