Aile Kurumu Çalıştayı Raporu Sunuldu - Son Dakika
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Aile Kurumu Çalıştayı Raporu Sunuldu

30.06.2026 12:50
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MHP'li Yurdakul, 142 bilim insanının katılımıyla aile kurumuna yönelik rapor hazırladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, 142 bilim insanının katılımıyla düzenlenen 'Aile Kurumu Çalıştayı'na ilişkin hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim ettiklerini belirtti. Yurdakul, raporda doğum iznine yönelik 6 aylık zorunlu analık izninin ardından, sonraki 6 aylık süreçte de esnek çalışma yöntemini önediklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, görev sürecinde gerçekleştirdikleri ilk büyük organizasyonun 142 bilim insanının katılımıyla düzenlenen 'Aile Kurumu Çalıştayı' olduğunu belirtti. Yurdakul, hazırlanan 3 ciltlik ve 742 sayfalık raporu Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim ettiklerini kaydetti. Türkiye'de doğum oranlarının kritik seviyelere düştüğünü ve yaşlı nüfusun arttığını vurgulayan Yurdakul, çalışan kadınların kariyerlerini desteklemek amacıyla yeni bir model önerdiklerini söyledi. Yurdakul, "Bir tıp doktoru olarak ifade etmeliyim ki, ilk bir yıl çocuğun gelişimi ve anne sütü alımı için çok kritik bir dönemdir. Raporda yer alan doğum izinlerine yönelik önerilerimiz kapsamında; ilk 6 aylık zorunlu analık izninin tamamlanmasının ardından, sonraki 6 aylık süreçte de esnek çalışma yönteminin uygulanmasını öneriyoruz. Bu sayede çalışan ve kariyer sahibi kadınlarımızın önünü açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILINDA KADIN'

Yurdakul, parti olarak eğitimden sağlığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar 17 ana başlıktan oluşan kapsamlı bir eseri de hayata geçirdiklerini söyledi. Yurdakul, tamamı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 'Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın' isimli kitabın uluslararası bir başarıya imza attığını belirterek, "Daha önce bu içerikte, 'Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın' temalı bir eserin varlığını araştırdık; ancak bulamadık. Günümüz vizyonuna tam anlamıyla uyan bu çalışmanın ismini de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli verdi. Tamamen akademik kadrolarla hazırlanan ve uluslararası bir indekse girmeyi başaran bu eseri tüm kütüphanelerimize ve bakanlıklarımıza ulaştırdık" dedi.

SAĞLIK RAPORU YASA TEKLİFİNE DÖNÜŞTÜ

Partinin sağlık politikalarından da sorumlu olduğunu hatırlatan Yurdakul, 2012 yılında kaleme aldığı 'MHP Türk Sağlık Sistemi' kitabını 2024 yılında güncellediğini aktardı. Özellikle küresel pandemi sonrasında stratejik bir önem kazanan 'Gıda Güvenliği' başlığını da sağlık politikalarına dahil ettiklerini ifade eden Yurdakul, 160 bilim insanının katkısıyla 3 ciltlik, 842 sayfalık kapsamlı bir Sağlık Çalıştayı Raporu hazırladıklarını; bu çalışmayı da Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na sunduklarını belirtti. Geliştirilen bilimsel verilerin yasa tekliflerine dönüştürüldüğünü belirten Yurdakul, "Bilimsel verilerin kanunlaşması gereken kısımlarını yasa teklifi haline getirerek Meclis Grup Başkan Vekillerimiz Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'a teslim ediyoruz. Yönetmelik veya genelge ile çözülebilecek idari konuları ise başta Sağlık Bakanımız olmak üzere ilgili bakanlıklara iletiyoruz. Bizim için asıl olan, bilimin milletin hizmetine sunulmasıdır" diye konuştu.

'DİJİTAL KÖLELİĞE GEÇİT YOK'

Saha çalışmalarında ailelerin en çok şikayetçi olduğu iki konunun dijital bağımlılık ve uyuşturucu olduğunu belirten Yurdakul, bu sorunlara yönelik başlattıkları 'Dijital Köleliğe Geçit Yok' konferanslarının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ankara'nın Sincan, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde teşkilat ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonları Türkiye geneline yayacaklarını belirten Yurdakul, sosyal medyanın çocukları suça sürükleyen unsurların başında geldiğini ifade etti. Yurdakul, "Sadece cezaları artırmak suça sürüklenen çocuklar sorununu çözmez. Çocuğun, ailenin, okuldaki rehber öğretmenlerin hep birlikte değerlendirildiği multidisipliner bir yaklaşım şart. 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya girişlerinin kısıtlanması çok olumlu bir ilk adımdır ancak yeterli değildir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ilkokuldan itibaren etkili iletişim ve dijital okuryazarlık dersleri eklenmeli, ailelere uygulamalı eğitimler verilmelidir. Sadece yasaklamayla bu sürecin yönetilmesi mümkün değildir" dedi.

Uyuşturucu kullanım yaşının 12-13 seviyelerine kadar gerilediğine dikkat çeken Yurdakul, bu doğrultuda Ülkü Ocakları ve Tasavvuf Vakfı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini, vakıf tarafından hazırlanan bağımlılıkla mücadele kitabının ardından saha konferanslarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi. Yurdakul, önümüzdeki günlerde toplumu yakından ilgilendiren yeni bir bilimsel çalışmayı daha kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Güncel, Bilim, Yaşam, Son Dakika

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