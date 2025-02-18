Aile Okulu Rami Kütüphanesi'nde Başlıyor - Son Dakika
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Aile Okulu Rami Kütüphanesi'nde Başlıyor

Aile Okulu, sağlıklı ilişkiler ve bilinçli ebeveynlik için 20 Şubat'ta Rami Kütüphanesi'nde başlayacak.

18.02.2025 16:53
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Sağlıklı ilişkiler kurmak, mutlu ve huzurlu yuvalar inşa etmek, bilinçli ebeveynlik sürecini desteklemek amacıyla düzenlenen "Aile Okulu", Rami Kütüphanesi'nde 20 Şubat'ta başlayacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk seminer 20 Şubat'ta aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim'in katılımıyla "Sağlıklı Bir Evliliğin Temelleri: Doğru Eş Seçimi ve İlişki Yönetimi" başlığıyla gerçekleştirilecek.

İkinci seminer, 16 Nisan'da psikiyatrist Prof. Dr. Medaim Yanık ile "Birlikte Yaşama Sanatı: Evlilikte İlk Adımlar ve Uyum" üzerine olacak.

Üçüncü seminer ise 13 Mayıs'ta psikolog ve yazar Dr. Nilüfer Devecigil'in katılımıyla "Ebeveynlikte Bağlanmanın Önemi" konusuna odaklanacak.

Bu seminerler çerçevesinde doğru eş seçimi, evlilikte uyum, ebeveyn olmaya hazırlık, çocuk yetiştirme, ergenlik sürecinde sağlıklı iletişim, sınav sürecinde ebeveyn rolleri, bağımlılıklardan korunma ve aile içi huzurun sağlanması gibi konular uzman konuşmacılar eşliğinde ele alınacak.

Kaynak: AA

Rami Kütüphanesi, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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