Aile Sağlığı Merkezleri Kamu Binası Olmalı - Son Dakika
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Aile Sağlığı Merkezleri Kamu Binası Olmalı

Eryazğan, aile sağlığı merkezlerinin kamu binalarında olması gerektiğini belirtti. Aile hekimleri sorumlu olmamalı.

23.02.2025 13:23
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(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, aile sağlığı merkezleriyle ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin "Aile sagˆlıgˆı merkezleri kamu binaları olmaları gerekmektedir, bir an o¨nce bu sagˆlanmalıdır. Aile sagˆlıgˆı merkezi yıkım kararı ya da kentsel do¨nu¨s¸u¨m kararı varsa bu binalar Bakanlık tarafından, mu¨du¨rlu¨kler tarafından yenilenmelidir. Aile hekimlerinin burada bina bulma go¨revi olamaz" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, aile sağlığı merkezleriyle ilgili yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi. Eryazğan, aile sağlığının kamu hizmeti olduğunu, kamu hizmetlerinin de kamu binalarında yapılması gerektiğine dikkat çekerek, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Aile sagˆlıgˆı merkezlerinin, Kat Mu¨lkiyeti Kanunu kapsamında mu¨s¸terek muayenehane olarak degˆerlendirilerek apartman vb. yerlerde ac¸ılabilecegˆi ac¸ıklanmıs¸tır. Oysa aile hekimligˆi kamu hizmetidir, kamu hizmeti bina altı hizmet ile derme c¸atma yerlerde olmaz. Bununla o¨vu¨nu¨lmesi bir akıl tutulmasıdır. Aile sagˆlıgˆı merkezleri kamu binaları olmaları gerekmektedir, bir an o¨nce bu sagˆlanmalıdır. Aile sagˆlıgˆı merkezi yıkım kararı ya da kentsel do¨nu¨s¸u¨m kararı varsa bu binalar Bakanlık tarafından, mu¨du¨rlu¨kler tarafından yenilenmelidir. Aile hekimlerinin burada bina bulma go¨revi olamaz.

"Entegre sagˆlık sisteminde c¸alıs¸an aile sagˆlıgˆı c¸alıs¸anları ko¨le gibi go¨ru¨lu¨yor"

Entegre sagˆlık sisteminde c¸alıs¸an aile hekimi, aile sagˆlıgˆı c¸alıs¸anları ko¨le gibi go¨ru¨lu¨yor. Son o¨deme so¨zles¸me yo¨netmeligˆinde insan haklarına aykırı bir s¸ekilde yas¸am s¸artlarını alt u¨st edecek s¸ekilde no¨betler arkası mesaiye devam zorunlulugˆu getirildi. Go¨revi bas¸ında bulundugˆu halde entegre sagˆlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadıgˆına bakılmaksızın bes¸ defa no¨bet go¨revini yerine getirmedigˆinin/getiremedigˆinin tespit edilmesi so¨zles¸me feshi nedeni sayılarak is¸ gu¨vencesi ortadan kalkıyor. Ayrıca belli sayıda no¨bet tutulmasından temel maas¸tan kesintiler bulunmakta.

Aile sagˆlıgˆı c¸alıs¸anlarının aile hekimince belirlenecegˆi s¸artı 1 ayla sınırlandırılıyor. Bu su¨re ic¸inde aile sagˆlıgˆı c¸alıs¸anı bulunamadıgˆında il sagˆlık mu¨du¨rlu¨klerince so¨zles¸me imzalanmasının o¨nu¨ ac¸ılıyor. Aile hekimleri, aile sagˆlıgˆı ebe hems¸ireleri bir ekip olarak c¸alıs¸ır. Sadece mu¨du¨rlu¨gˆu¨n kadroyu uygun go¨rmesi ile bu ekip anlas¸ması sağlanamaz. Kars¸ılıklı anlas¸ma ic¸in tarafların karar vermesi gerekir. Bu sorunların o¨nu¨ne gec¸mek ic¸in elzemdir.

Aile hekimi birimi ac¸acagˆız diye il sagˆlık mu¨du¨rlu¨kleri uygun mekan olmayan bir c¸ok aile sagˆlıgˆı merkezlerine zorlamayla birim ac¸ıyor ve aile hekimlerine mobing uyguluyor. Aile hekimi bas¸ına du¨s¸en nu¨fusun azaltılması ic¸in su¨rekli yeni aile sagˆlıgˆı merkezleri ve aile hekimligˆi birimleri planlanarak, yeni ac¸ılan aile hekimlerine nu¨fu¨sun aktarılabilmesinin o¨nu¨ ac¸ılıyor.

"Emekliligˆe yansımayan 10 parc¸a maas¸a kars¸ıyız"

Anayasal hekim sec¸me sagˆlık hizmeti sec¸me hakkı alenen c¸igˆnenerek yok sayılıyor. Yani Anayasa yok sayılıyor. Ayrıca hekim hasta ilis¸kisi zedeleniyor. Yıllarca hekimle aile sagˆlıgˆı ebe hems¸iresi ile iletis¸im kurmus¸ ve tu¨m sagˆlık hizmeti almıs¸ kis¸ileri aile hekimligˆinin temeline aykırı olarak ruhuna aykırı olarak farklı birime atayarak is¸lem yapılıyor. Bu kabul edilemez. Bunun temel sebebi aile hekimi aile sagˆlıgˆı ebe hemsiresini temel maas¸tan uzaklas¸tırmak su¨rekli performans ile ugˆras¸maya itmektir. Emekliligˆe yansımayan 10 parc¸a maas¸a kars¸ıyız."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Sağlık, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Sağlığı Merkezleri Kamu Binası Olmalı - Son Dakika

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