Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dünyanın Gönül Elçileri' temasıyla bir toplantı gerçekleştirecek - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dünyanın Gönül Elçileri' temasıyla bir toplantı gerçekleştirecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle 'Dünyanın Gönül Elçileri' temasıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini açıkladı. Göktaş, koruyucu aile hizmetinin ve uygulamalarının bütün dünyaya anlatılacağını belirtti. Ayrıca, koruyucu ailelerin çocukların hayatlarına dokunarak, sağlıklı ve mutlu birer birey olarak yetişmelerini sağladığını vurguladı.

02.07.2024 16:03
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu yıl gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle 'Dünyanın Gönül Elçileri' temasıyla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Atılan bu adımlarla koruyucu aile hizmetimizi ve uygulamalarını bütün dünyaya anlatacağız." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" programında yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin, ailesinden uzak düşen çocuklara evini açmaktan öte, sevgi ve şefkat dolu bir yuva, güvenli bir gelecek sunduğunu söyledi.

Koruyucu ailelerin, çocukların hayatlarına dokunarak, sağlıklı ve mutlu birer birey olarak yetişmelerini sağladıklarını belirten Göktaş, himayeleriyle "Gönül Elçileri Projesi"ne destek olan Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Dünyayı güzelleştiren yegane şeyin çocukların tebessümü olduğunu dile getiren Göktaş, çocukların geleceğin teminatı, yarınların umudu olduğunu anlattı.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Aileyi yuva yapan çocuk sevgisi, çocuk neşesidir. Hepimizin hayatına mucizevi bir ahenk katan çocukların, aile ve toplum yapısını kuvvetlendiren eşsiz bir rolü bulunmaktadır. Bu anlamda, Bakanlık olarak, çocuklarımızın güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Koruyucu ailelerimizin desteğiyle, milletimizin bizlere emaneti olan çocuklarımızı büyük bir özenle yetiştiriyoruz. Tam bu noktada çocukların iyi yetiştirilmesinin, toplumsal kalkınmanın önemli bir kriteri haline geldiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu kapsamda koruyucu aile hizmetimiz, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ile çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor."

"Temel hedefimiz çocuklarımızın eşit fırsatlarda hayata hazırlanmasını sağlamak"

Bakan Göktaş, Gönül Elçileri Projesi'nde gönül elçilerinin koruyucu aileler ile koruma altındaki çocukların buluşma sürecinde, büyük bir sosyal sorumluluk üstlendiğine dikkati çekti.

Bu hizmet modeliyle temel hedeflerinin çocukların eşit fırsatlarda hayata hazırlanmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Göktaş, sosyal devlet anlayışıyla başlatılan bu projede 12 yılı geride bıraktıklarını aktardı.

Göktaş, 2002'de 500 koruyucu ailenin 515 çocuğun bakımını üstlendiğini, bugün ise 8 bin 263 koruyucu ailenin 10 binin üzerinde çocuğun bakımını sağladığını hatırlattı.

Koruyucu ailelerin yanına yerleştirilen her çocuk için sağlık, bakım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ailelere destek sağladıklarına işaret eden Göktaş, akraba koruyucu aile modeliyle, çocukların sosyal çevrelerinden kopmadan, büyümelerine aracılık ettiklerini dile getirdi.

Koruyucu ailelerin sunduğu sıcacık yuvanın hasta ve engelli çocukların tedavisi ve rehabilitasyonu için de önemine vurgu yapan Göktaş, "Bu kapsamda özel gereksinimli 1120 çocuk ile 732 yabancı uyruklu çocuğumuzun koruyucu aile yanında bakımını sağlıyoruz. Sizlerin desteğiyle yürüttüğümüz sosyal çalışmalarla 'güçlü birey, güçlü aile, güçlü Türkiye' hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

"Modelimiz uluslararası kurumlar tarafından takdir alan bir program haline dönüştü"

Göktaş, geçen yıl UNICEF işbirliğinde Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, koruyucu aile hizmeti için ulusal bir plan geliştirdiklerini belirterek, bu planla ailesinden ayrı düşmüş, refakatsiz mülteci çocuklar ve engelli çocuklara yönelik özel çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Aynı zamanda geçici koruyucu aile sisteminin 30 pilot ilde uygulamasını başlattıklarını anlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu gururla ifade etmek isterim; bugün koruyucu aile hizmet modelimiz uluslararası kurumlar tarafından takdir alan bir program haline dönüştü. Bu kapsamda Azerbaycan ile koruyucu aile hizmet modelinin hayata geçirilmesi için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda Özbekistan'da da bu hizmet modelinin hayata geçirilmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra bu yıl gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle 'Dünyanın Gönül Elçileri' temasıyla bir toplantı gerçekleştireceğiz. Atılan bu adımlarla koruyucu aile hizmetimizi ve uygulamalarını bütün dünyaya anlatacağız."

"Ülkemizin şefkat ve merhamet şemsiyesini genişleteceğiz"

Koruyucu aile olma yolculuğunun iniş ve çıkışlarının farkında olduklarını ancak bir çocuğun yüzünde görülen gülümsemenin tüm çabaların en büyük ödülü olduğunu dile getiren Göktaş, koruyucu ailelere, "Sizlerin sayesinde çocuklarımız, yaşamlarının en hassas dönemlerinde, güvende olduklarını bilerek büyüyorlar." dedi.

Bakanlık olarak, koruyucu aile hizmetini güçlendirmek için çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sizlerin yanında olmaya, çocuklarımızın en iyi koşullarda büyümesi için gerekli tüm imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Attığımız güçlü adımlarla 'çocuklarımıza kalbimizle bağlıyız' diyen binlerce aileyle ülkemizin şefkat ve merhamet şemsiyesini genişleteceğiz.

Her geçen gün daha fazla çocuğumuzun koruyucu ailelerimiz refakatinde büyümesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda bu yıl bir ilki gerçekleştiriyoruz. Birazdan koruyucu aile sayısı yüksek olan ilk üç ilimizin gönül elçilerine ödüllerini takdim edeceğiz. Ayrıca koruyucu aile hizmet modelimize yönelik bir farkındalık kampanyası başlattık. 2 ay sürecek bu kampanya ile gönüllülüğü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dünyanın Gönül Elçileri' temasıyla bir toplantı gerçekleştirecek - Son Dakika

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