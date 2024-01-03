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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da aşevi açılışına katıldı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da aşevi açılışına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında aşevi açılışına katıldı. Göktaş, yemek kazanlarının başına geçerek ailelere gönderilecek yemekleri kaplara koydu. Ayrıca, Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek filografi alanında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti ve yöresel Şam böreğinin yapımına yardım etti. Bakan Göktaş, açıklamalarında kadınların ekonomiye ve üretime katılımlarını desteklediklerini ve sosyal hizmetler alanında yenilikçi programlar ve projeler geliştirdiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman\'da aşevi açılışına katıldı
03.01.2024 - 11:20,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açılışına katıldığı aşevinde yemek kazanlarının başına geçerek ailelere gönderilecek yemekleri kaplara koydu.

Bakan Göktaş, "Büyük Bir Aileyiz Buluşması"na katılmak üzere gerçekleştirdiği Batman ziyareti kapsamında açılış programlarına iştirak etti.

Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevinin açılışını yapan Göktaş, Vali Ekrem Canalp'ten faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Göktaş, daha sonra aşevinin mutfak bölümünde incelemelerde bulundu.

Personelle görüşen Göktaş, kazanların başına geçerek ailelere gönderilecek yemekleri kaplara koydu, döner kesenlere yardım etti.

Aşevi açılışının ardından Güneykent Aile Destek Merkezi'ne geçen Göktaş, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, unutulan sanatlar arasında yer alan filografi alanında eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.

Tel ve çivi kullanılarak ahşap bir plaka üzerine yapılan el sanatı filografiyi deneyen Bakan Göktaş, bir kursiyerin ay yıldız motifli çalışmasını tamamladı.

Merkezin mutfak bölümüne de geçen Göktaş, yöresel Şam böreğinin yapımına yardım etti, yaptığı börekleri davetlilere ikram etti.

"Yenilikçi program ve projeler geliştiriyoruz"

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, üreten, ailesine ve ülkesine katma değer katan kadınların varlığının önemine vurgu yaptı.

Kadınların ekonomiye, üretime katılımlarına destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden Göktaş, "Etkin ve kapsayıcı politikalar üreterek tüm kesimlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama gayreti içindeyiz. Dinamik, kapsayıcı ve proaktif bir yaklaşımla sosyal hizmetler alanında yenilikçi programlar ve projeler geliştiriyoruz." dedi.

Söz konusu hizmetlerin arasında Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin (ÇATOM) de yer aldığını aktaran Göktaş, "Bu merkezlerde, bir taraftan verilen sanatsal ve mesleki kurslarla kadınların iş becerileri ve yetenekleri geliştirilirken diğer taraftan çocuklar da gündüz bakım hizmeti alabiliyor. Merkezlerimiz kadınların toplumsal hayata katılımlarına, yeteneklerini fark etmelerine ve bu alanda güçlenmelerine büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Göktaş, Batman'da geçen sene Bakanlığına ait 5 yatırım projesini tamamlayarak hizmete aldıklarını anımsatarak, çocuk evleri koordinasyon merkezi, çocuk evleri sitesi, engelsiz yaşam bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezleri, kadın konukevlerinin yanı sıra sosyal hizmet merkezleri, çok amaçlı toplum merkezleri ile şiddet önleme ve izleme merkezinin kentte hizmet verdiğini anlattı.

Down sendromlu birey anısına yapılan ilk park

Öte yandan Bakan Göktaş, geçen yıl hayatını kaybeden, yaptığı taklitlerle kentin sevilen isimlerinden olan down sendromlu Habip Hasar'ın adının verildiği Habip Başkan Parkı'nın açılışını da gerçekleştirdi.

Açılışın ardından parkı gezerek bilgi alan Göktaş, Hasar'ın ailesiyle de görüştü. Göktaş tarafından açılan park, kentte down sendromlu bir bireyin anısına yapılan ilk park olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA
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