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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ocak Ayı İçin 3,2 Milyar TL Tutarındaki Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ocak Ayı İçin 3,2 Milyar TL Tutarındaki Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı ve 1,4 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödendiğini belirtti. Ayrıca, memur maaş katsayısındaki düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını ve vatandaşların hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarının şubat ayı dönem ödemesiyle birlikte hesaplara yatırılacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ocak Ayı İçin 3,2 Milyar TL Tutarındaki Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı
09.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:46
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama yaptı. Bakan Göktaş, açıklamada, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı ve 1,4 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirterek, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.

Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını kaydeden Bakan Göktaş, "Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle birlikte hesaplara yatıracağız" dedi.

Kaynak: DHA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ocak Ayı İçin 3,2 Milyar TL Tutarındaki Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika
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