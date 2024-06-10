Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Otizm Konfederasyonu Başkanı ile Bir Araya Geldi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Otizm Konfederasyonu Başkanı Ergin Güngör ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Otizm Konfederasyonu Başkanı Güngör ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik gerçekleştirilen ve planlanan adımları istişare ettik. İlgili tüm tarafların desteğiyle otizmli vatandaşlarımız ve onların kıymetli aileleri için çalışmaya devam edeceğiz."