Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Otizm Konfederasyonu Başkanı ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Otizm Konfederasyonu Başkanı ile Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Otizm Konfederasyonu Başkanı ile Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Otizm Konfederasyonu Başkanı Ergin Güngör ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik adımlar ve planlar istişare edildi. Bakan Göktaş, otizmli vatandaşlarımız ve aileleri için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

10.06.2024 16:41
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Otizm Konfederasyonu Başkanı Ergin Güngör ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Otizm Konfederasyonu Başkanı Güngör ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik gerçekleştirilen ve planlanan adımları istişare ettik. İlgili tüm tarafların desteğiyle otizmli vatandaşlarımız ve onların kıymetli aileleri için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Otizm Konfederasyonu Başkanı ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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