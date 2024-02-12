Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Şubat Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Şubat Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Şubat Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, yaklaşık 3,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ile yaklaşık 2,8 milyar lira tutarındaki engelli aylığının ödemesini gerçekleştirdiklerini belirtti. Yapılan yeni düzenlemeyle engelli ve yaşlılara yapılan ödemelerde artış olduğunu vurgulayan Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın bir artış olduğunu ifade etti. Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları, ocak ayından kaynaklanan farkla birlikte ödenmiştir.

12.02.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ile yaklaşık 2,8 milyar lira tutarındaki engelli aylığının ödemesini yaptıklarını belirtti.

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle engelli ve yaşlılara yapılan ödemelerin arttığını hatırlatan Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artış olduğunu aktardı.

Göktaş, "Bu doğrultuda yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 liradan 2 bin 797'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi." bilgisini paylaştı.

Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, ocak ayından kaynaklanan farkla birlikte ödediklerini bildiren Göktaş, bu ay 6,3 milyar lira tutarındaki aylıkları hesaplara yatırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mahinur Özdemir Göktaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Şubat Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:35:04. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Şubat Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement