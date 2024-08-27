Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ulaşım Desteği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında da Devam Edecek - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ulaşım Desteği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında da Devam Edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen 'Ulaşım Desteği'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini bildirdi. Bakan Göktaş, destekten bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını ifade etti.

27.08.2024 10:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen "Ulaşım Desteği"nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirtti.

Programın 2022'de hayata geçirildiğini anımsatan Göktaş, destekten bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını ifade etti.

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin gidiş-dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1250 lira olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık."

Göktaş, destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ulaşım Desteği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında da Devam Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ulaşım Desteği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında da Devam Edecek - Son Dakika
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