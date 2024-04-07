Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçlarını Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

07.04.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personel alımını söz verdikleri gibi bayramdan önce açıkladıklarını bildirdi.

Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşılabileceğini belirten Göktaş, "Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Bin Sözleşmeli Personel Alım Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

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