'Aile Yılı' kapsamında Aile İletişim Atölyeleri başlıyor

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Aile Yılı' kapsamında Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) bünyesinde Aile İletişim Atölyeleri faaliyete geçiriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla yeni bir adım atılıyor. 2025 yılı boyunca ADEM ve SODAM'larda sağlıklı ve bilinçli aile ilişkilerinin teşvik edilmesi amacıyla Aile İletişim Atölyeleri hayata geçirilecek. Bu yıl itibarıyla 76 ilde 550 merkezle hizmet sunan ADEM ve 27 ilde faaliyet gösteren 90 SODAM aracılığıyla kurulacak Aile İletişim Atölyeleri'nde bireylerin aile içerisinde etkili iletişim becerileri kazanması, aile içi bağların güçlenmesi ve toplumsal dayanışmanın artması hedefleniyor.

SEMİNER, EĞİTİM VE YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Atölyeler kapsamında uzman eğitmenler ve danışmanlar eşliğinde aile içi iletişim, empati, problem çözme, stres yönetimi ve sağlıklı aile ilişkileri gibi konularda seminerler, eğitim programları, grup çalışmaları ve yarışmalar düzenlenecek. Katılımcılar, atölye çalışmalarında interaktif yöntemlerle kendilerini ifade etme ve karşılıklı anlayışı geliştirme fırsatı bulacak. Bu atölyeler aracılığıyla, ailelerin sosyal ve psikolojik olarak daha güçlü hale gelmesi ve toplumun temel taşı olan aile kurumunun her yönden desteklenerek güçlendirilmesi amaçlanıyor.