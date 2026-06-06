Kırklareli'nde 'Ailemiz Şiir Gibi' kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 'Ailemiz Şiir Gibi' kitabı tanıtıldı

06.06.2026 10:35
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Ailemiz Şiir Gibi kitabının tanıtım programına katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Ailemiz Şiir Gibi kitabının tanıtım programına katıldı.

Vali Turan, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinde güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye hedefinin bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı" ile "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonunun bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Turan, ailenin sevginin, saygının, merhametin ve değerlerin öğrenildiği ilk mektep olduğunu dile getirdi.

Güçlü bireylerin güçlü ailelerde yetiştiğine dikkati çeken Turan, güçlü Türkiye'nin ise ancak sağlam bir aile yapısı üzerinde yükselebileceğini ifade etti.

Ailemiz Şiir Gibi kitabının aile bireylerini ortak bir üretim etrafında buluşturan örnek bir kültürel eser olduğunu belirten Turan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin aileyi merkeze alan, milli ve manevi değerleri önceleyen anlayışının sahadaki başarılı yansımalarından birinin de bu anlamlı proje olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programda öğrenciler ve aileleri tarafından hazırlanan şiirler okundu.

Etkinlik, şiir kitabının imzalanması ve katılımcılara sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'Ailemiz Şiir Gibi' kitabı tanıtıldı - Son Dakika

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