Air Cambodia, COMAC'tan 20 C909 Uçağı Satın Aldı - Son Dakika
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Air Cambodia, COMAC'tan 20 C909 Uçağı Satın Aldı

19.07.2026 12:45
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Air Cambodia, Çinli COMAC ile 20 C909 uçağı alım anlaşması imzaladı, teslimatlar 2026'da başlayacak.

Kamboçya'nın ulusal hava yolu şirketi Air Cambodia, Çinli uçak üreticisi Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile 20 adet C909 tipi yolcu uçağı satın alınmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

Xinhua ajansının haberine göre COMAC'tan yapılan açıklamada, Şanghay'da imzalanan anlaşmayla Air Cambodia'nın, Çin yapımı C909 uçakları için toplu sipariş veren ilk yabancı bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olduğu bildirildi.

Açıklamada, ilk parti uçakların 2026'nın ikinci yarısında teslim edilmesinin ve ticari uçuşlarda hizmete alınmasının planlandığı belirtildi.

Sektör temsilcileri, yeni uçakların, Kamboçya ile bölge ülkeleri arasındaki hava bağlantılarını güçlendirmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Daha önce ARJ21 adıyla bilinen C909, 78 ila 97 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Uçağın menzili ise 2 bin 225 ila 3 bin 700 kilometre arasında değişiyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Air Cambodia, COMAC'tan 20 C909 Uçağı Satın Aldı - Son Dakika

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