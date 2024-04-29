Air China, Beijing-Madrid-Sao Paulo rotasını yeniden başlattı

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BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ulusal havayolu şirketi Air China, dört yılı aşkın bir aradan sonra Beijing-Madrid- Sao Paulo yolcu rotasını resmen yeniden başlattı.

Air China, 263'ten fazla yolcu taşıyan Boeing 787-9 tipi bir uçağın Pazar günü Beijing saatiyle 15.00 sularında Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etmesiyle Güney Amerika pazarına yeniden girmiş oldu.

Her iki yönde yaklaşık 17.584 kilometrelik uzun bir mesafeyi kapsayan seferlerin Brezilya'ya ulaşması 25 saatten fazla sürecek ve bu rota böylece dünyadaki en uzun tek duraklı uçuşlardan biri olacak.

Air China yetkilisi Zhou Yeting, uçuşların yeniden başlamasının Çin ve Brezilya arasındaki ekonomik, kültürel etkileşimleri ve personel değişimlerini teşvik edeceğini söyledi.

Zhou, "Piyasa koşullarına göre uçuş sıklığını daha da artıracağız. Air China gelecekte Brezilya'nın yerel havayolu şirketleriyle işbirliğini de aktif şekilde teşvik edecek, uçuş ağının yeniden kurulmasını hızlandıracak, hizmetleri sürekli olarak optimize edecek, yolcuların seyahat deneyimlerini iyileştirecek ve farklı seyahat ihtiyaçlarını karşılayacak" ifadelerini kullandı.