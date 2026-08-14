Air India\'dan Pilotlara Uyuşturucu Testi

YENİ DELHİ, 14 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın Air India havayolu şirketi, bir kaptan pilotun uçuş sırasında yaşanan türbülanstan sorumlu olduğunun anlaşılması ve esrar kullandığının tespit edilmesi üzerine tüm pilotlar için zorunlu uyuşturucu testi uygulaması başlattı.

Yerel haber kanalı NDTV'nin perşembe günkü haberine göre, zorunlu test uygulaması hem Air India hem de Air India Express pilotlarını kapsayacak.

Testler, Gurugram akademisindeki eğitimlerle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Pilotlar uçuş sonrasında ise Air India'nın uçuş bilgilendirme merkezleri ile ofislerinde teste tabi tutulacak.

Bu ayın başlarında Tayland'ın Phuket kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağının türbülansa girmesi sonucu dördü kabin görevlisi olmak üzere 17 kişi yaralanmıştı. Uçağın yaklaşık 90 metre irtifa kaybetmesi yolcular arasında paniğe yol açmıştı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen psikoaktif doğrulama testinde uçağın kaptan pilotunun esrar kullandığı tespit edildi. Haberlere göre, pilotun uçağın inişinin hemen ardından yapılan uyuşturucu testi de pozitif çıkmıştı.