Air India Express, hastalık izni alan çalışanlarını işten çıkardı

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YENİ DELHİ, 9 Mayıs (Xinhua) -- Air India Express, topluca hastalık izni alarak uçuşların iptaline neden olan ve çoğunluğu kabin görevlilerinden oluşan en az 30 çalışanını işten çıkardı.

Özel havayolu şirketinden Perşembe günü yapılan açıklamada işten çıkarmaların, yaklaşık 300 çalışanın hastalık izni alarak telefonlarını kapatması ve seferlerde büyük ölçekli aksamalara yol açmasından bir gün sonra gerçekleştiği belirtildi.

Çalışanlara gönderilen fesih mektubunda, topluca izin alma eyleminin "açık şekilde, herhangi bir makul neden olmaksızın, önceden tasarlanan ve birlikte uygulanan bir çalışmaktan kaçınma" olduğu ifade edildi.

Havayolu şirketi yönetimi ayrıca, Perşembe akşamına kadar işe dönmeyen çalışanlara yaptırım uygulanacağına ilişkin ültimatom verdi.

Havayolu şirketi Salı akşamından bu yana 100'den fazla yurtdışı ve yurtiçi seferi iptal etti. Perşembe günü de 74 seferin iptal edildiği bildirildi.

İptallerin çığ gibi büyümesi, Tata gruba ait Air India'nın bağlı şirketi olan ve uygun fiyatlı yolculuk hizmeti sunan şirket açısından bir krize dönüşmüş durumda.

Çalışanlar, yeni çalışma koşullarını ve iddiaya göre personel arasında eşit muamele gözetilmemesini protesto ediyor. Kriz, havayolu şirketinin AIX Connect (eski adıyla AirAsia India) ile birleşme görüşmeleri yaptığı bir dönemde havayolu şirketini sarstı.

Havayolu şirketi yayımladığı yazılı açıklamada, "bu beklenmedik durumun konuklara verdiği rahatsızlığı en aza indirmek için her türlü çabayı" gösterdiklerini kaydetti.

Federal Sivil Havacılık Bakanlığı ise Air India Express'ten sefer iptalleri hakkında rapor talep ederek, havayolu şirketinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği normlar uyarınca yolculara kolaylık sağlamasını istedi.