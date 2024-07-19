Air India Uçağı Rusya'ya Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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Air India Uçağı Rusya'ya Acil İniş Yaptı

Hindistan hava yolu şirketi Air India'ya ait bir yolcu uçağı, duman detektörlerinin uyarı vermesi sonucu Rusya'nın Krasnoyarsk şehrine acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 245 yolcu ve mürettebat Krasnoyarsk Havalimanı'nda mahsur kaldı. Air India, mahsur kalan yolcular için ikame uçuş düzenlemek için gerekli izinleri aldığını duyurdu. Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliği ise yolculara yardımcı olmak üzere üst düzey yetkililerin Krasnoyarsk'ta bulunduğunu açıkladı.

19.07.2024 16:03
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Hindistan hava yolu şirketi Air India'ya ait bir yolcu uçağının, "duman detektörlerinin uyarı vermesi soncu" Rusya'nın doğusundaki Krasnoyarsk şehrine acil iniş yaptığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Yeni Delhi'den San Francisco'ya uçan ve 245 yolcu ve mürettebatı taşıyan uçak, dün gece Krasnoyarsk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Krasnoyarsk Havalimanı yetkilileri, uçağın, kargo kısmında "duman detektörlerinin uyarı vermesi soncu" iniş yaptığını açıkladı.

Air India ise konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da mahsur kalan yolcular için yapılacak ikame uçuş için yasal izinlerin alındığını duyurdu.

Güvenlik amacıyla gerçekleştirilen zorunlu iniş nedeniyle yolculara verilen rahatsızlıktan dolayı üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Akşam saatlerinde kapalı olan terminaldeki yiyecek ve içecek tesisleri şu anda açılmış olup tüm yolculara yemek hizmeti verilmektedir." ifadesi

Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da üç üst düzey yetkili ve bir tercümanın, yolculara yardımcı olmak üzere Krasnoyarsk'ta bulunduğu bilgisini paylaştı.

Açıklamada, "yolculara mümkün olan her türlü yardımı sağlamak üzere havalimanı, güvenlik yetkilileri ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği ile koordinasyon halinde" olunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Air India Uçağı Rusya'ya Acil İniş Yaptı - Son Dakika

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