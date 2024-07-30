Air New Zealand, 2030'a kadar karbon emisyonu azaltma hedefinden geri adım attı - Son Dakika
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Air New Zealand, 2030'a kadar karbon emisyonu azaltma hedefinden geri adım attı

Air New Zealand (Air NZ), daha etkili uçak ve sürdürülebilir yakıt temin etmekteki zorlukları gerekçe göstererek, 2030'a kadar karbon emisyonu azaltma hedefinde geri adım attığını duyurdu. Şirket, eski uçakları değiştirme ve yenilenebilir kaynak kullanarak 2030'a kadar karbon emisyonunu yaklaşık yüzde 29 azaltma hedefinden vazgeçtiğini belirtti. Ancak sektördeki 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefine sadık kalınacağı açıklandı.

30.07.2024 18:07
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Yeni Zelanda'nın hava yolu şirketi Air New Zealand (Air NZ), daha etkili uçak ve sürdürülebilir yakıt temin etmekteki zorlukları gerekçe göstererek, 2030'a kadar karbon emisyonu azaltma hedefinde geri adım attığını duyurdu.

Air NZ'den yapılan açıklamada, şirketin, eski uçakları değiştirme ve yenilenebilir kaynak kullanarak 2030'a kadar karbon emisyonunu yaklaşık yüzde 29 azaltma hedefinden vazgeçtiği belirtildi.

Hava yolu şirketinin yeni ve kısa vadeli bir hedef üzerinde çalıştığına işaret edilen açıklamada, sektördeki 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefine sadık kalınacağı aktarıldı.

Air NZ İcra Kurulu Başkanı Greg Foran, son dönemde filoların yenilenmesinde gecikmelerin yaşandığını ifade ederek, 2022'de açıklanan hedefe ulaşmada risk oluştuğunu söyledi.

Havacılık sektörüne ilişkin araştırmalara imza atan Cirium'dan Ellis Taylor da Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarının (SAF) geleneksel yakıtlardan daha pahalı olduğunu kaydederek halihazırda SAF'ı üretebilecek kapasitenin bulunmadığını belirtti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ise Yeni Zelanda'daki hava yolu şirketinin, 2050'ye kadar net sıfır karbon hedefi taahhüdünden vazgeçmediğini bildirdi.

Air NZ, aldığı kararla iklim hedefinden geri adım atan ilk büyük hava yolu şirketi oldu.

Kaynak: AA

Ulaşım, Çevre, Havacılık, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Air New Zealand, 2030'a kadar karbon emisyonu azaltma hedefinden geri adım attı - Son Dakika

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