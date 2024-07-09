Airbus, A320 Ailesi'nin 700. uçağını teslim etti - Son Dakika
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Airbus, A320 Ailesi'nin 700. uçağını teslim etti

Airbus, A320 Ailesi\'nin 700. uçağını teslim etti

Airbus, Çin'in Tianjin Belediyesi'nde bulunan A320 Ailesi Asya Son Montaj Hattı'nda montajı yapılan 700. uçağı teslim etti. A320neo tipi uçak, Chengdu Havayolları'na teslim edildi. Airbus Tianjin genişleme projesi, şirketin A320 ailesini geliştirmeye yönelik genel planına katkıda bulunacak.

09.07.2024 12:42
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ÇEKİM TARİHİ: 8 Temmuz 2024

1. A320 ailesine ait 700'üncü uçağın çeşitli görüntüleri

2. Airbus Tianjin proje inşaat sahasından çeşitli görüntüler

4. Airbus üretim hattından çeşitli görüntüler

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan A320 Ailesi Asya Son Montaj Hattı'nda (FALA) montajı yapılan A320 ailesine ait 700'üncü uçağı Pazartesi günü teslim etti.

180 adet konforlu ekonomi sınıfı koltuğu bulunan A320neo tipi uçak, Chengdu Havayolları'na teslim edildi.

Temeli Eylül 2023'te atılan Airbus Tianjin genişleme projesinin, 10 son montaj hattından oluşan küresel üretim ağının da desteğiyle, şirketin A320 ailesini geliştirmeye yönelik genel planına katkıda bulunması bekleniyor.

"Bu, daha da gelişip buradaki ayak izimizi artırmak ve aynı zamanda bu sanayi faaliyetlerini destekleyecek tedarikçilerin Tianjin'e gelmesiyle etrafımızda potansiyel olarak daha zengin bir ortamın oluşması açısından bizim için kesinlikle iyi bir fırsat."

2008'de açılan Tianjin'deki FALA tesisi, Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk üretim hattı olma özelliğini taşıyor. 15 yılı aşkın süredir faaliyette olan FALA, başarılı bir Çin-Avrupa işbirliği modeli haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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