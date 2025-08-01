AJet Temmuz'da Rekor Kırdı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yaz sezonunda artan uçuş trafiği ve rekorlarla geçen temmuz ayının ardından sahadaki AJet ekiplerine ziyarette bulundu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, sahadaki ekiplerle buluşmayı geleneksel hale getiren Sarp, temmuzun son haftasında önce Esenboğa Havalimanı'nda kabin ekipleriyle, sonra da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kabin ve uçuş operasyon ekipleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarp, yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini belirterek, yüksek performans ve özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Brifing odasında kabin ekiplerine seslenen Sarp, temmuzun, AJet için rekor ayı olduğunu söyledi.

Sarp, bu başarının arkasında takım ruhuyla çalışan bir ekibin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"AJet olarak temmuz ayında yoğun bir dönem geçirdik. Sefer ve yolcu rekorları kırdık. 31 Mart 2024'te AJet olarak ilk uçuşumuzun ardından temmuz ayında 2 milyon 500 bini aşkın yolcu taşıyarak rekor kırdık. 27 Temmuz'da ise bir günde 470 seferle yeni bir rekora ulaştık. Bu büyük başarı, uçuş, kabin, planlama ve tüm destek birimlerinin omuz omuza, yüksek bir koordinasyonla yürüttüğü çalışmaların bir sonucudur."