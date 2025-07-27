AK Gençlik Orman Yangınlarına Destek Veriyor

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, orman yangınlarının başladığı ilk andan itibaren sahada olduklarını, yeşil vatanı korumak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Gençlik Kollarından yapılan açıklamada, Gençlik Kollarının, yangın bölgelerinde görev alan ekiplere destek olmak amacıyla hızla organize olduğu ve sahada aktif görev üstlendiği belirtildi.

AK Gençlik mensuplarının, ilgili kurum ve kuruluşların yönlendirmesiyle lojistik destek, su ve gıda dağıtımı, yardım organizasyonu ve gönüllü destek noktalarında çalışmalar yürüttüğü ifade edilen açıklamada, gençlerin, yangınla mücadelede görev yapan güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri, orman personeli ve gönüllülerle dayanışma içinde çalışmaya devam ettiği, bölge halkına moral ve destek sunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf İbiş, şunları kaydetti:

"AK Gençlik olarak, ülkemizin her zorlu anında daima göreve hazırız. Yangınların başladığı ilk andan itibaren sahadayız. Nerede olmamız gerekiyorsa oradayız, olmaya da devam edeceğiz. Bu süreçte devletimizin tüm kurumlarıyla tam bir uyum içinde hareket ediyor, milletimizin yanında yer alıyoruz. Her bir gencimiz, yeşil vatanımızı korumak için canla başla çalışıyor. Yangınlarla mücadele eden tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."