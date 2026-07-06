AK Parti Afyon İl Başkanı Turgay Şahin görevini bıraktı - Son Dakika
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AK Parti Afyon İl Başkanı Turgay Şahin görevini bıraktı

06.07.2026 22:34
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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, genel merkezle istişare sonucu görevini bıraktığını duyurdu. Şahin, parti sevdasının kalbinde olduğunu belirterek farklı mecralarda hizmete devam edeceğini söyledi.

(AFYONKARAHİSAR) - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişare sonucunda görevini bırakma kararı aldığını duyurdu. Şahin, "AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir. Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Merkezimiz ile yaptığımız istişare neticesinde, Afyonkarahisar İl Başkanlığı vazifesini bırakma kararı aldım."

Tam iki yıl önce bu günlerde il başkanlığı vazifesini tarafıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ildeki siyasi temsilcisi olma onurunu iki yıldır gururla taşıdım. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim. Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu. Bundan sonra davası davam, yolu yolumdur...

Yine Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş, Başkan Yardımcımız Ahmet Özdemir, İl Koordinatörümüz Selim Gültekin beylere de teşekkür borç biliyorum.

Makamlar geçici, idealler ebedidir.

Bu süreçte hep birlikte mücadele ettiğim ve gecemizi gündüzümüze kattığımız, Yönetim Kurulu üyelerime, tüm il teşkilatıma, milletvekillerim  İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan'a şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir.

Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AK Parti Afyon İl Başkanı Turgay Şahin görevini bıraktı - Son Dakika

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