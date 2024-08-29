AK Parti Aksaray Milletvekilleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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AK Parti Aksaray Milletvekilleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı. Aydoğdu, zaferlerin cumhuriyetle taçlandığını vurgulayarak, tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ettiklerini belirtti. Altınsoy ise Büyük Taarruz'un bağımsızlık için önemini vurgulayarak, kahraman ordumuzu ve şehitlerimizi anma duygularını paylaştı.

29.08.2024 16:51
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AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Aydoğdu mesajında, milletin Malazgirt'te 1071'de başlattığı şanlı yürüyüşü, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandırdığını vurguladı.

Tarihteki tüm zaferler gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanların cesaretlerinin olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz. Bu yüce gönüllülük ülkemizin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağıdır. Kutlu zaferin bu mutlu 102. yıldönümünde, bir kez daha yüce milletimizi ve onun bağrından çıkmış kahraman ordumuzu kutluyorum. Sultan Alp Arslan ile kahraman ordusunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile muzaffer askerlerini, al bayrağa kanlarının rengini veren ve onu bugüne kadar hiç soldurmayan, şehitler tepesini boş bırakmayan şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

Altınsoy da Büyük Taarruz'un bağımsızlığından ödün vermeyen bir milletin eşsiz zaferlerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını aktardı.

Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferinin 102. yılını idrak etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Altınsoy, mesajında şunlara yer verdi:

"30 Ağustos zaferi, Türk Milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle ülkemizin her bölgesinden birlik ve beraberlik içerisinde milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz, bu savaşta aziz milletinin gücünü ve cesaretini kanıtlamış, kazandığı bu büyük zaferle de ülkemiz tarihine adını yazdırmıştır. Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Aksaray Milletvekilleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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