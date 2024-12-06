AK Parti Alaçam Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Alaçam İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.
Alaçam Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Güven Kıcır, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığı getirildi.
Kongreye Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe, AK Parti Yakakent İlçe Başkanı Saliha Korkmaz ile partililer katıldı.
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