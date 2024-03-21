AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik Elmalı\'da ziyaretlerde bulundu

CHP'li Sümer, Adana'da uyuşturucu kullanımının artışını TBMM gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana'da uyuşturucu kullanımının artışıyla ilgili soru önergesi vererek, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Sümer, uyuşturucu belasına çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, Saray iktidarının yerel seçim rantı yerine bu sorunla ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Sümer, ayrıca uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonların kalıcı çözüm sağlamadığını belirterek, sorunun temellerine inilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Adana'da yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısının resmi kayıtlardan daha fazla olduğunu ve bu durumun uyuşturucu teminini artırdığını dile getirdi. Sümer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonları ve yabancı uyruklu kişilerin etkisi hakkında sorular yöneltti.