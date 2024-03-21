AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik Elmalı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik Elmalı'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik Elmalı\'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Elmalı ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Çelik, Elmalı Belediye Başkan Adayı Ali Gökçe ve diğer parti yetkilileriyle bir araya gelerek destek istedi.

21.03.2024 14:34
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AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Elmalı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Çelik, Cumhur İttifakı'nın Elmalı Belediye Başkan Adayı Ali Gökçe, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Emre Coşkun ve MHP İlçe Başkanı Hasan Sert ile Seçim Koordinasyon Merkezinde bir araya geldi.

İstişarelerde bulunan Çelik, cadde ve sokaklarda esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, Gökçe'ye destek istedi.

Elmalı'yı yeniden "AK Belediyecilik" ile buluşturup, hizmet almasını sağlayacaklarını ifade eden Çelik, "Ali Gökçe Başkanım ile Elmalı şaha kalkacak. Devlet ve hükümet olarak desteğimiz tamdır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik Elmalı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik Elmalı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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