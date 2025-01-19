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AK Parti Artvin Kongresi Yapıldı

AK Parti Artvin Kongresi Yapıldı

AK Parti Artvin Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde Faruk Çelik önemli mesajlar verdi.

19.01.2025 15:17
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AK Parti Artvin Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı.

Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti'nin siyaset anlayışında makamların değil, davanın önemli olduğunu söyledi.

Çelik, Türkiye'nin uzun yıllar terörden canının yandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün silahlarını anbean bırakma sürecini yaşadığı bir noktada bu kongremizi yapıyoruz. İnşallah gelinen noktada devletin tahammül sınırlarının bittiği, devletin varıyla yoğuyla milletimizi huzursuz eden unsurları bertaraf edecek kararlılığını Kandil'den bilmem nereye kadar herkes görmüştür. İç tahkimatı yaparak dış düşmanlara karşı çok güçlü, 85 milyon vatandaşıyla dünya siyasi tarihinde yerimizi daha güçlü bir şekilde alma imkanını elde ederiz."

Suriye'de yeni ve barışçı bir düzenin kurulması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Çelik, "Suriye'de çok acılar çekti 35 milyon insan. Perişan oldu, nereye gideceğini nereye sığınacağını bilemediler. Yaklaşık 6-7 milyon Suriyeli vatandaşı da biz misafir ettik. İyi ki de etmişiz. O işkencelere onları mağdur bırakmamışız. İnsanlığımızın gereği, üç kıtada at koşturan imparatorluğun torunları olarak merhametimizin gereği onlara sahip çıktık. Bugün onların ülkelerine dönmelerine zemin hazırlıyoruz çok şükür." ifadelerine yer verdi.

Çelik, kongrenin Artvin'e, ülkeye ve AK Partiye hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak gerek terör gerekse ekonomi bir baştan bir başa tüm sorunların altına gövdemizi koyduk. Terör bitecek, ekonomik sorunlarda çözülecek. Milleti istismar etmeye çalışanlara karşı ciddi bir mücadelenin verildiği bir süreçte biz merkez ilçe kongremizi yapıyoruz. Muhalefetin kendi kendisini yönetemediği süreçte bu kongreyi yapıyoruz. Muhalefet bırakın Türkiye meselelerini, Suriye meselelerini Orta Doğu meselelerini kendi kendini yönetmekten aciz."

Kongrede, Zafer Yerli başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Artvin Kongresi Yapıldı - Son Dakika

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