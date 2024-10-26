AK Parti Başçiftlik Kongresi Yapıldı

AK Parti Başçiftlik 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Başçiftlik Spor Salonu'nda yapılan kongreye mevcut başkan Mürsel Şen, tek aday olarak katıldı.
Kullanılan 57 oyun tamamını alan Şen, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Kongreye AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir de katıldı.
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