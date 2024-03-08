AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti

Adil Sebati Ceylan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil atölyelerini ve kadın öğretmenleri ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı. Ceylan, kadınların üretimin her alanında yer almasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

08.03.2024 17:33
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AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ceylan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil atölyelerini ve kadın öğretmenleri ziyaret etti.

Kadınlara karanfil dağıtan Ceylan, kadınları üretimin her alanında görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Ceylan, "Şehrimizde faaliyet gösteren ve çalışanlarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu fabrikaları ziyaret edip Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti - Son Dakika

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