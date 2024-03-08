AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Ceylan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil atölyelerini ve kadın öğretmenleri ziyaret etti.
Kadınlara karanfil dağıtan Ceylan, kadınları üretimin her alanında görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Ceylan, "Şehrimizde faaliyet gösteren ve çalışanlarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu fabrikaları ziyaret edip Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık." dedi.
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