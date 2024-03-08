AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt verdi

Hatipoğlu, Özel'in Eskişehir mitinginde yaptığı konuşmayı gülerek izlediğini belirterek, Özel'in mantıksal bir tutarlılık aramakta zorlandığını söyledi. Hatipoğlu, Özel'in siyasi ilkesizliğini vurgulayarak, koltuğunu korumak için her şeyi yapabileceğini ifade etti. Ayrıca, Özel'in ittifak yaptığı kişileri açıklaması gerektiğini belirtti ve seçim sonuçlarının belli olduğunu söyledi.