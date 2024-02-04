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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Hastanede Hastaların Yakınlarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Hastanede Hastaların Yakınlarına Ziyarette Bulundu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Hastanede Hastaların Yakınlarına Ziyarette Bulundu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarıyla bir araya geldi. Hastanenin kafeteryasında gerçekleşen görüşmede Nasıroğlu ve Ceylan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta yakınları da ziyaretten memnuniyetlerini dile getirdi.

04.02.2024 16:21
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu hastanede tedavi gören hastaların yakınlarına ziyarette bulundu.

Nasıroğlu beraberinde AK Parti Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarıyla bir araya geldi.

Hastanenin kafeteryasında gerçekleşen görüşmede Nasıroğlu ve Ceylan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta yakınları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Hastanede Hastaların Yakınlarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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