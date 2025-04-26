AK Parti Beypazarı'nda Toplantı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığında yöneticilerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Başkanı Halil Etili, parti binasındaki toplantıda, AK Parti Ankara İl Koordinatörü Cafer Alagöz'ün katılımıyla teşkilat mensuplarıyla haftalık ve aylık toplantılarda istişarede bulunduklarını belirtti.

Dur durak bilmeden çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüklerini ve akabinde de ziyaretlerde bulunduklarını dile getiren Etili, "Ev ziyaretlerinde bulunuyoruz. Özellikle özel günlerdeki ziyaretlerimizi aksatmadan yapıyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Ziyaretlerden çok olumlu yanıtlar alıyoruz. Tüm eski ilçe başkanlarına ziyaretlerde bulunarak fikir bazında sohbette bulunarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.